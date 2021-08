Twee Rode Duivels onder genomineerden voor Speler van het Jaar in Champions League

Bij de doelmannen is Thibaut Courtois één van de genomineerden. Ook Ederson Moraes (Manchester City) en Edouard Mendy (Chelsea) staan op de shortlist.

Wellicht maken zij meer kans dan Courtois, omdat ze met hun ploegen de finale van de Champions League haalden.

Kevin De Bruyne kan zichzelf dan weer opvolgen als Middenvelder van het Jaar. Hij moet het opnemen tegen twee spelers van Chelsea: Jorginho en N'Golo Kanté.

Bij Verdediger en Aanvaller van het Jaar zijn er geen Belgen meer genomineerd in de top drie van de UEFA.

✨ NOMINEES: 2020/21 #UCL Goalkeeper of the Season ✨



🔹 @thibautcourtois



🔹 @edersonmoraes93



🔹 Edouard Mendy



🗓️ #UEFAawards winners announced at the #UCLdraw, 26 August 2021 🏆 pic.twitter.com/Ski1w0wtr6