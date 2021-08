🎥 Vechtpartijen tussen fans van Manchester United en Leeds United

Deze middag staat de confrontatie tussen Manchester United en Leeds United op het programma. De fans hebben elkaar al gevonden in de straten van Manchester.

In de straten van Manchester is het al heel de dag onrustig. Deze middag spelen Manchester United en Leeds United tegenover elkaar. Beide supporterskernen lusten elkaar al vele jaren rauw en dit is eraan te merken.

De harde kern van Leeds, The Leeds United Service Crew, kijkt al lang uit naar deze confrontatie en is massaal aanwezig in de straten van Manchester. Benieuwd of het tijdens de wedstrijd (die om 13u30 Belgische tijd start) rustig zal blijven.