🎥 Om kippenvel van te krijgen: fans Brentford geven Saka staande ovatie na penaltymisser in EK-finale

Bukayo Saka miste een strafschop in de finale van het EK afgelopen zomer waarna hij heel wat racistische opmerkingen over zich heen kreeg. Het publiek van Brentford toonde zich van zijn beste kant en stak de 19-jaar jonge speler van Arsenal een hart onder de riem.

Clubkleuren maakten even niet uit gisteren, iedereen in de tribunes stond recht om te applaudisseren voor Bukayo Saka. De 19-jarige speler van Arsenal moest afgelopen zomer in de finale van het EK een penalty trappen. Hij was één van de spelers die misten en zo won Italië de finale. Na de wedstrijd kreeg hij een hele hoop racistische commentaren over zich heen, iets wat niet meer kan in deze tijden.

Toen de supporters van Brentford zagen dat Saka als invaller het veld ging betreden bij Arsenal, gaven ze de jonge flankaanvaller een staande ovatie. Uiteindelijk won nieuwkomer in de Premier League Brentford met 2-0 van Arsenal.