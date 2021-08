Het is Barcelona gelukt om dit drietal in te schrijven voor La Liga

Volgens BarcaCentre kan Barcelona rekenen op de kunsten van Memphis, Garcia en Manaj. Dit drietal kon nog niet geregistreerd worden om de competitie aan te vatten omdat de loonlast van Barcelona te hoog was. Dit was ook de hoofdreden voor het vertrek van Lionel Messi naar PSG.

Het is nog afwachten of ze speelgerechtigd zijn al direct voor de wedstrijd van morgen tegen Real Sociedad.

Official: Barcelona have successfully registered Memphis, Eric García and Rey Manaj. [fcb]