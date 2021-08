📷 Grappig: Bruno Fernandes haalt grapje uit na hattrick

Bruno Fernandes heeft zijn competitiestart niet gemist. Tegen Leeds pakte hij meteen uit met een hattrick.

Op de openingsspeeldag in de Premier League kreeg Manchester United niemand minder dan Leeds over de vloer. Niet de meest gemakkelijke tegenstander, maar de mannen van Ole Gunnar Solskjær hebben getoond dat ze klaar zijn voor het nieuwe seizoen. Met 5-1 stuurde Manchester United de mannen van Leeds terug naar huis. Van de vijf doelpunten van Manchester United werden er drie gemaakt door Bruno Fernandes.

Voor de 26-jarige Portugees is het ook nog maar de tweede keer in zijn carrière dat hij een hattrick maakt. In 2019 maakte hij al eens een hattrick (toen nog in de Portugese competitie met Sporting CP) in een 1-8 overwinning tegen Belenenses. Opvallend: Club Brugge-spits Bas Dost scoorde ook in die wedstrijd als invaller. Na de wedstrijd was Bruno Fernandes in voor een grapje en dat deelde hij op zijn Twitter: "Schatje, ik breng nieuwe decoratie mee voor in de woonkamer", doelend op de wedstrijdbal die hij kreeg na zijn hattrick.