Manchester City en invaller Kevin De Bruyne verliezen seizoensopener op het veld van Tottenham

Zondag stond in de Premier League de kraker tussen Tottenham en Manchester City op het programma. Deze affiche stond volledig in het teken van Harry Kane, want de bezoekers doen er namelijk alles aan om hem over te nemen van hun tegenstander.

Dankzij deze transferperikelen besloot kersvers trainer Nuno om zijn topspits uit de selectie te laten. Bij The Citizens nam de geblesseerde Kevin De Bruyne plaats op de bank, de naam van recordaankoop Jack Grealish pronkte voor het eerst op het lijstje met de elf namen. De jongens van Pep Guardiola zochten meteen naar de openingstreffer. Ze eisten (uiteraard) meteen de bal op maar tot groot doelgevaar kwam Manchester City niet. Meer zelfs, het eerste doelgevaar was afkomstig van de thuisploeg. Lucas Moura kon niet profiteren van het mistasten bij Ederson, de Braziliaan zag zijn schot op de lijn gekeerd worden door Gündoğan. Daarna ging het vlot op en neer. Riyad Mahrez kreeg een enorme kans op de 0-1, maar zette zijn poging onbegrijpelijk naast. Vurig Tottenham Na rust ging Tottenham furieus van start, en met succes. Heung-Min Son sneed met een vinnige actie naar binnen en plaatste de bal tegen de touwen. De vervanger van Harry Kane is meteen van goudwaarde voor de Spurs. Pas het eerste schot op doel voor de thuisploeg. Geen Kane, geen probleem! 🎯👌 @hm_sin7 pic.twitter.com/FGPJCvxm7I — Play Sports (@playsports) August 15, 2021 Machester City probeerde het nog via pogingen van Ferran Torres en Jack Grealish, maar een ijzersterke Hugo Lloris was gewoonweg onklopbaar. Ook de ingevallen Kevin De Bruyne kon niks meer aan de tussenstand veranderen. Al had Tottenham wel moeilijkheden met de Rode Duivel. De Spurs verrassen de Engelse landskampioen dus meteen, en dat zonder Harry Kane.