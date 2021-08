Goed nieuws voor Samuel Kalu: "Volgens dokters niets ernstig aan de hand"

De schrik zat er goed in toen Samuel Kalu plots neerzeeg tijdens Olympique Marseille-Bordeaux. De ex-speler van AA Gent kon uiteindelijk op eigen kracht het veld verlaten en maakt het intussen goed.

Na afloop gaf Vladimir Petkovic, tot voor kort bondscoach van Zwitserland en nu T1 van Bordeaux, meer tekst en uitleg. "Meteen dachten we terug aan het EK (waar Christian Eriksen geveld werd door een hartstilstand, nvdr.). Volgens de dokters is er niets ernstig aan de hand met Samuel. Uiteraard wilde onze medische staff geen risico's nemen met hem, waardoor we hem hebben vervangen. Maandag volgen bijkomende tests."

Samuel Kalu was zondag overigens niet aan zijn proefstuk toe. In aanloop naar de Africa Cup in 2019 zeeg hij bij een training van Nigeria ook al eens neer. De oorzaak toen: de enorme hitte, met dehydratatie tot gevolg.