Over droomtransfer naar Spanje en hereniging met Thibaut Courtois: het verhaal van Seppe Brulmans

Van Patro Eisden naar DUX Internacional de Madrid, qua niet alledaagse transfer kan dat tellen. Seppe Brulmans koos voor een Spaans avontuur na een jaar zonder voetbal. "Het was nu of nooit", beseft de Limburger, die in Madrid op een steenworp van boezemvriend Thibaut Courtois woont.

Nadat voormalig jeugdinternational Seppe Brulmans bij Deinze te horen kreeg dat hij niet mee kon promoveren naar 1B, verhuisde de Bilzenaar naar Patro Eisden. Veel plezier beleefde hij er door omstandigheden niet. “Ik speelde er enkele oefenwedstrijden. Door een blessure miste ik het begin van de competitie, waarna corona roet in het eten gooide. Ik vertrok dus bij Patro Eisden zonder ook maar één officiële wedstrijd gespeeld te hebben.”

Toch was het initieel niet de bedoeling dat Brulmans zo snel zou vertrekken bij de ploeg van Stijn Stijnen. De centrale middenvelder ondertekende er immers een contract van drie seizoenen. “Het was mijn bedoeling om te blijven. Door het coronajaar vroeg de club om loon in te leveren, waar ik begrip voor had. Ik wilde best meegaand zijn, maar als prof ben ik wel afhankelijk van deze inkomsten. Meer dan de helft inleveren, daar kon ik echt niet mee akkoord gaan. Daarom hebben we in onderling overleg de overeenkomst verbroken, wat de beste oplossing voor beide partijen was.”

DUX internacional de Madrid

Met een klein hartje ging Seppe Brulmans op zoek naar een nieuwe uitdaging. “De plaatsjes in 1B zijn erg duur en vergeet niet dat ik een jaar niet gevoetbald had. Ik kreeg wel enkele interessante aanbiedingen uit Eerste Nationale, maar ook Spanje speelde al een tijdje. Toen DUX Internacional de Madrid (profploeg in de derde divisie, nvdr.) concreet werd, heb ik niet lang moeten twijfelen. Het was een unieke kans om dit avontuur aan te gaan: ik ben 27 jaar en heb nog geen kinderen, het moment was daar. Die stap in het onbekende moet je soms durven zetten.”

Hereniging met Thibaut Courtois

Golazo del crack @BrulmansSeppe para el @DUXInterMadrid pic.twitter.com/ycr89P80cR — Mario Fernández (@mariofernandez) August 4, 2021

Seppe Brulmans werd in Madrid herenigd met Thibaut Courtois. De nationale doelman groeide samen met Brulmans op in dezelfde straat in Bilzen, nu wonen ze op drie kilometer van elkaar in Madrid. “Ik ken Thibaut al vanaf ik vijf jaar oud ben, we speelden altijd samen. Dat hij hier in de buurt woont, speelde ook mee in mijn beslissing. Ik ga er geregeld op bezoek en we gingen onlangs nog samen met onze vriendinnen op vakantie.”

Thibaut Courtois speelde oveirgens ook een rol in de overgang van Brulmans naar DUX, al wil de Bilzenaar toch een en ander nuanceren. “Her en der werd gesuggereerd dat DUX de club van Thibaut is en dat hij me naar hier heeft gehaald. Dat klopt niet. Thibaut heeft aandelen in het E-gamingbedrijf DUX, dat op haar beurt veertig procent van de aandelen van de voetbalclub bezit. Heeft Thibaut mij voorgesteld bij de club? Ja! Maar wees maar gerust: als ik niet presteer, speel ik niet. Ik zal er alles aan doen om hier te slagen”, besluit Seppe Brulmans.

DUX Internacional de Madrid opent de competitie op 29 augustus met een wedstrijd op het veld van het Baskische Real Union Club.