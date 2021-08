Nainggolan op z'n Radja's: "Ik heb nog nooit een wedstrijd uit de Belgische competitie gezien"

Radja Nainggolan maakt donderdag in Cyprus mogelijk zijn debuut in het shirt van Antwerp FC. Op zijn eerste minuten op de Belgische velden is het nog even wachten. En eigenlijk weet de middenvelder helemaal niét wat hem te wachten staat.

“Ik heb nog nooit een wedstrijd uit de Belgische competitie gezien”, verrast Radja Nainggolan. “Ik zag Antwerp FC wel al voetballen in de Europa League tegen Tottenham Hotspur. Ze speelden toen goed, dus ik denk dat het niveau niet zo heel slecht is.” Veel aanpassing verwacht Il Ninja overigens niet. “Ik ben iemand die zich in de groep gooit en met iedereen praat. Faris Haroun en Ritchie De Laet ken ik ook al langer dan vandaag. Ritchie kwam ik regelmatig al eens tegen als ik bezoek was in ‘t Stad.”







Volg Omonia Nicosia - Antwerp live op Voetbalkrant.com vanaf 19:00 (19/08).