Cristiano Ronaldo laat zich uit over eventuele transfer: "Mijn verhaal is daar geschreven"

Een terugkeer van Cristiano Ronaldo naar Real Madrid is niet aan de orde. De Portugees bevestigde het zelf in een post op Instagram, waarbij hij vertelt dat hij het beu is hoe zijn naam wordt gebruikt in de media om meer kijkers te lokken.

De laatste dagen kwamen er in de media meer en meer geruchten over een terugkeer van Cristiano Ronaldo naar Real Madrid. Volgens de Portugese vedette is er echter niets van aan. Hij vertelde het op Instagram. "Mijn verhaal bij Real Madrid is geschreven. Mijn verhaal bij de club leeft voort in het museum van Bernabeu, maar ook in de hoofden van alle supporters. De echte supporters van Real Madrid dragen mij in mijn hart, zoals ik ook met hen doe", aldus Ronaldo.