FC Barcelona zorgt voor schok: aanvallende middenvelder lijkt rugnummer te krijgen van Lionel Messi

Er lijkt een enorme verrassing in de maak te zijn bij FC Barcelona. De Catalaanse topclub zou namelijk het rugnummer van Lionel Messi geven aan Philippe Coutinho. Ronald Koeman gelooft nog volop in de Braziliaan.

Philippe Coutinho speelt nu al een tijdje bij FC Barcelona, maar een succes werd het nog niet. De Braziliaan werd zelfs een tijdje uitgeleend aan Bayern München, maar nu is hij terug en Koeman rekent op hem.

Volgens Mundo Deportivo zou Coutinho wel eens een zeer belangrijke speler kunnen worden voor FC Barcelona, want de Catalanen zijn aan het overwegen om Coutinho het rugnummer 10 te geven. Een grote verrassing, aangezien deze nummer eigendom was van Lionel Messi. De supporters hoopten dan ook dat het rugnummer in de toekomst niet meer gebruikt ging worden.