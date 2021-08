Waarom Juventus mogelijks een koopje doet met Locatelli

Juventus zit in vergevorderde transferonderhandelingen met Sassuolo over de overname van de ontdekking van het EK, Manuel Locatelli. Met een geschat transferbedrag van 30 miljoen + bonussen doet Juventus echt een koopje en dit is waarom.

Het zal geen verrassing geweest zijn voor al wie Serie A op de voet volgt, maar Manuel Locatelli heeft zich op het afgelopen EK in de picture gezet bij tal van grote ploegen. De amper 23-jarige centrale middenvelder zou nu dicht staan bij een overstap naar Juventus. De Oude Dame zou 30 miljoen euro plus bonussen op tafel willen leggen voor hem en daarmee zouden ze een koopje doen. Hier de uitleg waarom:

Een transfer met het oog op de toekomst

Manuel Locatelli is nog maar 23 jaar oud. Met hem zit je dus nog voor een hele lange tijd goed. Op zijn leeftijd heeft hij wel al heel wat ervaring opgedaan in de Serie A. 96 wedstrijden met Sassuolo en 48 met AC Milan, Locatelli speelde in totaal al 144 duels in de Italiaanse eerste klasse. De competitie is hem dus niet vreemd en hij zal ook amper een aanpassingsperiode nodig hebben bij Juventus. Met AC Milan speelde hij ook al in de Europa League en hij is Italiaans international. Niet slecht dus op zijn leeftijd. Zijn leeftijd geeft Juventus ook de mogelijkheid om Locatelli later met winst te verkopen.

Een spelmaker die alles kan

Locatelli was afgelopen seizoen dé draaischijf bij Sassuolo op het middenveld. Hij vertolkte een zeer belangrijke rol binnen het elftal. Opvallend is dat Sassuolo afgelopen seizoen de ploeg was met gemiddeld het meeste balbezit per wedstrijd. Gemiddeld hadden ze 61% balbezit elke wedstrijd, dat is maar liefst negen procent meer dan kampioen Inter Milaan. Manuel Locatelli zorgde grotendeels voor deze hoge cijfers. Hij was de speler bij Sassuolo met het meeste passes en balcontacten - en dat al twee jaar lang!

Locatelli staat er ook om bekend dat hij wel een mannetje kan uitschakelen. Sassuolo staat op de tweede plek van meest geslaagde dribbels per wedstrijd vorig seizoen en het moet ons niet verbazen dat Locatelli ook op dat vlak de primus was van de ploeg. Hij staat er om bekend dat hij de bal vaak komt opeisen bij de centrale verdedigers, meters maakt richting het doel van de tegenstander en dan een zeer accurate pass geeft richting de aanval. Ook verdedigend kan hij uit de voeten met de meest geslaagde tackles en onderscheppingen bij Sassuolo afgelopen seizoen.

Besluit

We kunnen besluiten dat Locatelli echt iets voor Juventus is. Zijn passing is zijn allergrootste troef. Hij geeft ongeveer 85 passes per wedstrijd met een indrukwekkende nauwkeurigheid van 87,9%. Ook creëert hij gemiddeld +/- 3 kansen op een wedstrijd en voert hij gemiddeld 2,4 tackles uit per wedstrijd, waarmee hij in de top drie staat van alle spelers in de Serie A. Zulke statistieken zetten Locatelli op de kaart en onder de radar van vele topclubs. Juventus mag zeer tevreden zijn als ze de Italiaanse international voor zo'n prijsje weten binnen te halen.