🎥 Nieuwkomer Antwerp stelt zich voor: "Nummer 13 ligt me nauw aan het hart, maar ik begrijp waarom dat hier niet kan"

Sam Vines kwam begin augustus over van Colorado naar Antwerp voor iets minder dan twee miljoen euro. De nieuwe linksachter stelt zich voor in een video.

"Ik heb het team al een beetje leren kennen. Ik heb al samen met de anderen geluncht en ontbeten. Ik probeer m'n plek te vinden binnen het team. Maar iedereen is heel vriendelijk en open, ook de coach. De overgang verloopt veel vlotter dan gedacht", legt de nieuwe linksachter van Antwerp, Sam Vines, uit. Voor de 22-jarige Amerikaan is Antwerp zijn eerste club buiten de Verenigde Staten.

Ook andere sporten konden Vines vroeger wel interesseren: "Voetbal speel ik al vanaf mijn vijf jaar, maar ik heb ook American Football, basketball en baseball gespeeld. Voetbal vond ik toch nog steeds het leukste". Hij droomt om Europees voetbal te spelen met Antwerp: "Ik ben naar dit team gekomen om in de Europa League of de Champions League te spelen. Dat is toch wel het hoogste doel op voetbalniveau".

Geen nummer 13 voor Vines

Sam Vines speelde al heel lang met het rugnummer 13, iets wat bij Antwerp absoluut niet kan. 13 is namelijk het stamnummer van stadsrivaal Beerschot. "Ik zal met rugnummer 21 spelen. 13 was mijn eerste rugnummer als profvoetballer. Dat ligt me dus wel nauw aan het hart, maar ik begrijp waarom dat hier niet kan. Het is dus geen probleem voor mij om naar 21 te gaan", legde de Amerikaanse linksachter uit.