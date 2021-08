OFFICIEEL: Danjuma trekt naar Villarreal voor fors bedrag van 23,5 miljoen euro

Ex-Club Bruggespeler Arnaut Danjuma Groeneveld heeft een droomtransfer beet naar Villarreal.

Het is nu officiëel: Arnaut Danjuma zal volgend seizoen in La Liga spelen bij Villarreal. De Spaanse topclub koopt de Nederlander weg bij Bournemouth voor 23,5 miljoen euro. Hij tekent er een vijfjarig contract. In het verleden speelde de flankaanvaller al twee keer voor Oranje, nu kan hij zich extra in de kijker spelen om geselecteerd te worden.

Danjuma speelde ook even in onze competitie. Bij Club Brugge speelde hij 25 wedstrijden waarin hij zes keer wist te scoren en ook vier assists gaf. Bij Bournemouth speelde hij in totaal 52 wedstrijden waarin hij 17 doelpunten maakte en ook acht assists uitdeelde. In Spanje gaat Danjuma op zoek naar prijzen, want de enige die hij ooit won is de Belgische Supercup.