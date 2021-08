Wordt Danjuma ooit Nigeriaans international? "Ik heb het eerlijk gezegd: op een gegeven moment is de maat vol"

Arnaut Danjuma Groeneveld (ex-Club Brugge) rondde onlangs zijn droomtransfer van Bournemouth naar Villarreal af. De Nederlander hoopt nu op een belletje van Louis Van Gaal.

Arnaut Danjuma werd gisteren voorgesteld als de nieuwste transfer van de Spaanse club Villarreal. De Nederlandse flankaanvaller wil er knallen en hoopt zo ook vaker geselecteerd te worden bij Oranje. NOS sprak met hem. "Ik heb, denk ik, een grotere kans om weer te worden opgeroepen voor het Nederlands elftal als ik me bij Villarreal laat gelden. Dat is zeker een doelstelling", begon de 24-jarige Danjuma. Een andere optie is dat Danjuma kiest voor de nationale ploeg van Nigeria, want zijn moeder is Nigeriaans. "Ja, tuurlijk. Ik heb het ook eerlijk gezegd: op een gegeven moment is de maat vol", legde hij uit over een eventueel uitblijven van een selectie bij Oranje.

Momenteel zal de voormalige flankaanvaller van Club Brugge nog niet meteen kiezen voor zijn Nigeriaanse roots. "Ik heb altijd bewust voor het Nederlands elftal gekozen en ik zou heel graag weer voor Oranje willen uitkomen", vertelde hij. "Maar ik kan natuurlijk niet tot mijn dertigste daarmee wachten. Ik wil namelijk ook heel graag als international voetballen en een groot wereldtoernooi meemaken. Als dat ergens niet kan, dan moet je je geluk elders gaan zoeken, denk ik", voegde hij er nog aan toe.