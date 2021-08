Twee maanden na zijn zware blessure is Timothy Castagne terug

In de eerste wedstrijd van de Rode Duivels op het EK liep Castagne een zware gezichtsblessure op. Zo werden er meerdere breuken in zijn gezicht gediagnosticeerd en moest hij onder het mes.

Na iets meer dan twee maanden blessureleed staat de vleugelverdediger terug op het trainingsveld en maakt hij deel uit van de selectie van Brendan Rodgers. Zo reist hij mee af naar Londen voor het duel met West Ham United. Dit duel gaat maandagavond door.

Brendan Rodgers delivered a fitness update on Timothy Castagne ahead of #WhuLei, confirming that the player is available for selection! 👇