De transferhonger bij PSG is nog niet verzadigd

Het was al een drukke transferzomer bij PSG. Zo werd al Lionel Messi, Sergio Ramos, Gianluigi Donnarumma, Georginio Wijnaldum en Achraf Hakimi aangetrokken. Nu gaan ze voor een talent van Rennes.

Zo is het vizier nu op Eduardo Camavinga gericht. Volgens Le Parisien dringen de Parijzenaars al enkele maanden aan voor het supertalent van Stade Rennes. De jonge international wil zelf ook graag naar het Parc des Princes komen en is bovendien zijn laatste contractjaar ingegaan bij Rennes.

🚨 Camavinga is the most advanced case at PSG for a midfielder. Eduardo dreams of joining Paris. Basis of negotiations: €30M. Agreement with Rennes remains to be found.

