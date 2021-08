Liverpool heeft geen kind aan Burnley en behoudt perfect rapport na twee speeldagen

Liverpool is perfect aan het nieuwe seizoen begonnen in de Premier League. Na een 0-3 overwinning op het veld van Norwicht, ging Burnley ditmaal met 2-0 voor de bijl op het eigen Anfield Road.

Voor de eerste keer in anderhalf jaar was Anfield opnieuw volledig gevuld met meer dan 50.000 supporters, wat ervoor zorgde dat You'll Never Walk Alone weer luidkeels werd meegezongen en ons een eerste kippenvelmoment bezorgde:

A packed out Anfield singing 'You'll Never Walk Alone' 🔊



Liverpool finally have a full house back in the Premier League! 🙌 pic.twitter.com/wc2xc8ZcfF — Football on BT Sport (@btsportfootball) August 21, 2021

De Griekse kloon van @andrewrobertso5 heet blijkbaar Konstantinos Tsimikas! 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿🔁🇬🇷 pic.twitter.com/4A5wFlYARc — Play Sports (@playsports) August 21, 2021

Nog geen Robertson bij Liverpool maar diens vervanger Tsimikas toonde dat hij ook een loepzuivere voorzet kon trappen. Jota, die de voorkeur kreeg op Firmino, kopte tussen de twee centrale verdedigers van Burnley het openingsdoelpunt in doel.

Salah wist even later de score te verdubbelen maar de Egyptenaar stond buitenspel op de pass van Harvey Elliott die voor de eerste keer mocht starten in de Premier League.

In de tweede helft kwam Burnley buiten een afgekeurd doelpunt niet meer in het stuk voor, Liverpool ging duidelijk op zoek naar een verdubbeling van de score. In de 70e minuut was het ook zo ver. Na een heerlijke combinatie bereikte Trent Alexander-Arnold Sadio Mané ddie de 2-0 eindstand vastlegde.