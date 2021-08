FC Barcelona heeft de vervanger van Lionel Messi al in huis

Memphis Depay maakte deze zomer de overstap naar FC Barcelona en de Spaanse pers is na een paar wedstrijden al enorm lovend over hem. Kan hij degene zijn die Lionel Messi kan laten vergeten.

Memphis maakte een kwartier voor tijd zijn eerste competitiedoelpunt voor Barcelona, door uit een moeilijke hoek met links hard binnen te rammen. Later had Memphis ook nog de winnende op zijn schoen, maar deze kans wist de aanvaller niet te verzilveren.

De Spaanse media zijn lyrisch over het optreden van Memphis, die van Sport al een 8 kreeg en ook door Marca ('Wat een speler heeft Barça aangetrokken!') bejubeld werd. In een analyse van Mundo Deportivo wordt de Nederlander zondag 'Salvador Memphis' genoemd. 'Twee wedstrijden waren genoeg voor Memphis om de supporters van Barcelona enthousiast te maken', schrijft de Catalaanse krant in een ander stuk over de wedstrijd.

Het Spaanse AS durft al te stellen dat 'Barcelona een topper voor het komende lustrum' heeft aangetrokken.