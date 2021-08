📷 Bagarre générale in Nice-Marseille: hallucinante beelden van fans die spelers achterna zitten

Nice-Marseille is zondag volledig uit de hand gelopen. Na 74 minuten moest de match definitief gestaakt worden nadat de spelers van Marseille weigerden om nog terug het veld te betreden.

Nice stond op voorsprong een kwartier voor tijd, maar toen ontplofte het kruitvat ineens. De spelers van Marseille werden met vanalles en nog wat bekogeld bij elke hoekschop die ze namen en Dimitri Payet gooide ineens een flesje terug in de tribune.

De supporters van Nice gingen door het lint en bestormden het veld en probeerden de bezoekende spelers te pakken te krijgen. Enkelen werden effectief gevat en kregen ervan langs. De stewards en politie moesten ingrijpen. Ook om bezoekende coach Jorge Sampaoli in bedwang te houden.

Na anderhalf uur wou de ref de match weer hervatten, maar de spelers van Marseille kwamen niet meer uit de kleedkamer. Ze riskeren dan ook de match te verliezen. "We hebben beslist om de match niet meer te hervatten voor de veiligheid van onze spelers. Wat vandaag gebeurd is, is totaal onaanvaardbaar. We moeten een precedent scheppen voor het Franse voetbal", zei OM-voorzitter Pablo Longorial.

