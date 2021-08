Lukaku meteen tot 'Man van de Match' gebombardeerd: "Dominant. Ja, zo zou ik mijn prestatie omschrijven"

Romelu Lukaku heeft niet lang nodig gehad om de harten van de Chelsea-fans te veroveren. Na een kwartier had hij zijn eerste al gescoord en hij liet de arme Arsenal-verdediger Pablo Mari sterretjes zien.

Gary Neville was bij Sky Sports dan ook duidelijk over wie 'Man van de Match' was. "Niet moeilijk... Lukaku stond er van begin tot einde. Een complete spitsenprestatie en die maakte het verschil", aldus de analist.

Lukaku kreeg die woorden ook te horen. "Hoe ik mijn prestatie zou omschrijven? Dominant. Ja, dominant, denk ik. Maar ik wil blijven groeien. Ook als ploeg willen we blijven groeien. Ik ben blij met onze match. We speelden goed, waren baas en hadden nog meer kunnen scoren. Maar we kunnen nog stappen zetten.”