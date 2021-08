Spaanse middenvelder kan Atlético Madrid deze week nog verlaten: twee Engelse topclubs tonen interesse

De kans is bestaande dat Atlético Madrid deze week nog afscheid zal moeten nemen van Saúl Ñíguez. De Spaanse middenvelder zou namelijk op weg zijn naar de Premier League, waar Manchester United en Chelsea interesse tonen.

Saúl Ñíguez lijkt al een tijdje te zullen vertrekken bij Atlético Madrid, maar een transfer van de Spanjaard kwam er nog niet. Volgens The Telegraph zou daar wel verandering in kunnen komen de komende dagen.

Zo zou Chelsea de komende dagen nog willen proberen om de Spaanse middenvelder te huren van Atlético Madrid. Er is echter concurrentie van Manchester United, want de Mancunians tonen al langer interesse in Saúl. Het is echter nog maar de vraag of Manchester United voor hem zal gaan als Paul Pogba nog een seizoen zou blijven.