FIFA-voorzitter, Gianni Infantino, reageert op de beslissing van de Premier League

Een reactie op de beslissing van de Premier League kon natuurlijk niet uitblijven. Zo vraagt de voorzitter van de FIFA om solidariteit tussen alle landen.

De Premier League heeft beslist om internationals die naar een rode zone afreizen niet vrij te geven voor de komende interlands. Dat kan u HIER lezen. Een reactie van de voorzitter van de FIFA, Gianni Infantino kon niet uitblijven.

Infantino hoopt dat er alsnog een oplossing komt. "Ik roep elk lid van de FIFA, elke competitie en elke club op tot solidariteit om te doen wat zowel goed als eerlijk is voor het mondiale voetbal", aldus de president van de FIFA. "Veel van de beste spelers ter wereld strijden in competities in Engeland en Spanje, en we zijn van mening dat deze landen ook de verantwoordelijkheid delen om de sportieve integriteit van competities over de hele wereld te behouden en te beschermen."

"Over de kwestie van quarantainebeperkingen in Engeland voor spelers die terugkeren uit landen op de rode lijst, heb ik premier Boris Johnson geschreven en verzocht om steun, zodat spelers niet de kans wordt ontnomen om hun land te vertegenwoordigen in de kwalificatiewedstrijden voor het WK, een van de ultieme onderscheidingen voor een profvoetballer. Ik heb voorgesteld om voor de komende internationale wedstrijden een benadering te implementeren die vergelijkbaar is met die van de Britse regering voor de laatste fasen van het EK. Samen hebben we solidariteit en eenheid getoond in de strijd tegen corona. Nu dring ik er bij iedereen op aan om te zorgen voor de vrijlating van internationale spelers voor de komende WK-kwalificatiewedstrijden", besluit Infantino.