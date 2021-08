Jan Vertonghen uitgefloten in Eindhoven: "Het was te verwachten hé"

Benfica speelde dinsdagavond 0-0 gelijk bij PSV, maar had aan de 2-1 uit de heenmatch genoeg om door te stoten naar de groepsfase van de Champions League.

Jan Vertonghen viel bij Benfica na de rust in, maar kreeg een striemend fluitconcert over zich heen. “Ik heb hier al pittige wedstrijden meegemaakt”, zei Vertonghen bij RTL 7. “Het was dus wel te verwachten dat ik zou worden uitgefloten. Zij waren uiteindelijk ook meer bezig met de wedstrijd, denk ik.”

Benfica komt zo in de groepsfase van de Champions League uit. “Dit is fantastisch voor ons. We wisten dat het 50-50 zou worden. In de thuiswedstrijd zagen we al dat PSV een goede ploeg is. Als je na een half uur met 10 komt te staan, weet je dat het lastig wordt. Dat was misschien wel in ons voordeel.”

Vertonghen kampte de voorbije tijd met een spierblessure, maar die lijkt dus van de baan.