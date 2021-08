Manchester City-Arsenal: Draait de machine van Pep ook tegen Arsenal op toerental?

Derde keer, goede keer dan maar? Neen, het is nog niet het seizoensbegin geweest van Arsenal. Zowel op speeldag één als twee - tegen respectievelijk Brentford en Chelsea - werd verloren. Next up? Arsenal, 0 punten, 0 goals dit seizoen in de Premier League.

Wie stopt die aanvallende weelde? Mahrez, Grealish, Sterling, Ferran Torres, Gabriel Jesus… De aanvallende weelde van Manchester City is werkelijk enorm. En dan zijn Foden en misschien ene Kevin De Bruyne er nog niet van bij de aftrap bij. The Citizens peuzelden vorig weekend Norwich City genadeloos op met 5-0 en ook in twee van de laatste drie thuiswedstrijden van vorig seizoen scoorde Man City vijf doelpunten. Van de laatste vier duels tussen City en Arsenal in het Etihad wonnen de mannen van Guardiola er drie met minstens twee goals verschil. De wankele defensie van Arsenal mag zich opmaken voor een namiddagje zwoegen en zweten. De Londense droogte Na een moeilijke start vorig seizoen besloot Pep Guardiola om het over een andere boeg te gooien en de organisatie meer op punt te zetten. Onder leiding van een ijzersterke Ruben Dias was het bijwijlen zéér moeilijk om de defensie te doorbreken. The Sky Blues hielden uiteindelijk negentien keer de nul, 50% van de matchen dus. Ook tegen Norwich kwamen ze niet in de problemen. Arsenal daarentegen… Zij hebben de laatste tijd een scoringsprobleem. Zowel Aubameyang als Lacazette sukkelen wat met fitheid en presteren niet meer op het niveau van enkele jaren geleden. Arsenal kon in zijn eerste twee wedstrijden nog geen enkel doelpunt maken en slaagde er ook bij de laatste twee bezoekjes aan Manchester City niet in om de netten te doen trillen. Waar zet je best op in? Man City is een absolute machine, we verwachten meerdere goals! Man City wint met een Asian Handicap van -1.5, odd: 1.82. De netten doen trillen lukte de Gunners nog niet in deze Premier League campagne. Tegen de sterke verdediging van City wordt dat zeker niet makkelijk! Arsenal scoort niet (notering van 1.95) Meer gratis tips ontvangen? Ook over andere sporten zoals tennis en wielrennen. Word dan nu lid van de betFIRST Challengers en geniet van wekelijkse boosted odds en de beste tips en tricks!





Volg Manchester City - Arsenal live op Voetbalkrant.com vanaf 13:30.