Vincent Kompany is Manchester City heel dankbaar: "Dat gevoel kan ik niet beschrijven"

Vincent Kompany beschrijft de onthulling van zijn standbeeld als een enorme eer en geeft hem een gevoel dat niet te beschrijven is.

Kompany had zo’n eer niet verwacht. “De eerste keer toen ik het zag, kon ik niet geloven hoe groot het was (4,3m hoog en 900kg zwaar, red.). Maar hey, uiteindelijk ben ik ook een grote jongen, hé. (lacht) Ik had helemaal niet verwacht door zo’n grote club op deze manier erkend te worden.”

De ex-verdediger spreekt van een onbeschrijfelijk gevoel. “Mijn vrouw is van Manchester, mijn kinderen zijn hier geboren. Dat ze terug naar Manchester kunnen komen en iets kunnen zien staan dat aantoont wat hun man en vader hier verwezenlijkt heeft… Dat gevoel kan ik niet beschrijven”, citeert Het Nieuwsblad.