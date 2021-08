Juventus wil voormalig jeugdproduct en 'golden boy' terughalen als vervanger van Ronaldo

Moise Kean staat op het verlanglijstje van Juventus om Cristiano Ronaldo te vervangen. Dit volgens de Italiaanse journalist Di Marzio. Kean is een jeugdproduct van Juventus en verliet de club in de zomer van 2019 voor een avontuur bij Everton. Vorig seizoen speelde hij op uitleenbasis bij PSG en kwam hij 17 keer tot scoren in 41 wedstrijden.

Kean kwam ook al negen keer uit voor de Italiaanse nationale ploeg en kwam tweemaal tot scoren.

🚨 Juventus have agreed a deal with Everton for the return of Moise Kean. He will arrive in Turin tonight and undergo his medical tomorrow. (Source: @DiMarzio) pic.twitter.com/DctXChsdWB