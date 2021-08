Belgische competitie nu echt te licht bevonden? Ajax maakt Anderlecht-killer af met droge 5-0

De afgelopen weken toonde Vitesse zich over twee wedstrijden te sterk voor Anderlecht. Een schande of niet, Vitesse is geen slechte ploeg.

Maar ook in eigen land gaat de club uit Arnhem nu kansloos onderuit tegen Ajax. Het tootn hoe groot het gat is tussen een ploeg zoals Anderlecht bij ons en een topploeg in Nederland, is de BeNeliga nog steeds zo'n goed idee? Ajax nam in het eigen stadion de scalp van Vitesse met duidelijke 5-0 cijfers. Anthony, Edson Alvarez en Ryan Gravenberch zorgden voor de rust voor een comfortable 3-0 stand. na de rust maakte Hajek een eigen doelpunt en zette Klaassen de forfaitcijfers op het scorebord. En toch staat Ajax na drie speeldagen niet aan de leiding in de Eredivisie. Dee Amsterdammers speelden vorige week 1-1 gelijk op het veld van Twente terwijl PSV voorlopig foutloos bleef. Naar deze assist van Mazraoui kunnen we blijven kijken... 🤤😍 pic.twitter.com/JmA2ZgWy7g — Play Sports (@playsports) August 29, 2021