Na Juventus worden ook AS Roma en Premier League-club aan Witsel gelinkt: "Maar dat is enkel om kranten te vullen"

Axel Witsel is één van de Rode Duivels die nog gelinkt worden aan een transfer. Juventus FC, AS Roma en Aston Villa staan in de rij, maar volgens Rene Maric gaat hij helemaal nergens heen.

De geruchtenmolen rond Axel Witsel was de voorbije dagen op volle toeren aan het draaien. Er werd zelfs gezegd dat de Rode Duivel geen toekomst meer heeft bij Borussia Dortmund en dat de Duitse topclub amper vijf miljoen euro voor hem zou vragen. “Dit zijn roddels van de zuiverste soort”, is Rene Maric (T2 van Gelb und Schwarz, nvdr.) heel duidelijk op de sociale media. “Ik kan niet begrijpen dat er mensen zijn die dit geloven. De transfergeruchten rond Witsel zijn er enkel om kranten te vullen.”