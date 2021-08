Zorg minder voor Club Brugge: sterspeler RB Leipzig verkast naar Bayern München

Bayern München maakt er jaar na jaar de gewoonte van om spelers weg te plukken bij de concurrenten. Dat is ook nu het geval: Marcel Sabitzer verlaat RB Leipzig en gaat aan de slag bij Der Rekordmeister.

Bayern München stelde maandagmiddag Marcel Sabitzer (27) voor. De Oostenrijkse international (54 interlands, 8 doelpunten) ondertekende in München een contract tot medio 2025. Bij Bayern München gaat Sabitzer opnieuw samenwerken met Julian Nagelsmann.

Sabitzer, een moderne middenvelder, speelde sinds 2014 voor RB Leipzig, dat hem voor twee miljoen kon wegplukken bij Rapid Wien. Hoeveel RB Leipzig opstrijkt, is niet bekend. RB Leipzig is een van de tegenstanders van Club Brugge in de Champions League.

Vorig seizoen was Sabitzer in de Bundesliga goed voor acht doelpunten en vier assists in 27 duels.