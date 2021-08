L'Equipe kondigt grootse terugkeer aan: 'Griezmann verlaat Barça en gaat opnieuw in Spaanse hoofdstasd voetballen'

De loonlijst van FC Barcelona is opnieuw enkele miljoenen lichter. Antoine Griezmann trekt de poort van Camp Nou achter zich dicht.

Voor alle duidelijkheid: de transfer is nog niet gecommuniceerd door FC Barcelona of Atlético Madrid, maar L'Equipe is zeker van de terugkeer van de Franse aanvaller. Los Colchoneros gaan Antoine Griezmann huren tot het einde van het seizoen. In de overeenkomst zit ineens een aankoopoptie vervat.

Op die manier keert Griezmann na twee seizoenen in Catalonië al terug naar de Spaanse hoofdstad. Het moet gezegd: de Fransman kon bij Barça nooit uitgroeien tot de absolute sterkhouder die hij bij Atlético Madrid wel was.