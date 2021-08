OFFICIEEL: Club Brugge heeft toptarget beet!

Het hing al een tijdje in de lucht, maar nu is het officieel: Faitout Maouassa komt naar Club Brugge.

Het is officieel: Club Brugge heeft Faitout Maouassa weggeplukt bij Stade Rennes. De 23-jarige linksachter tekent een vierjarig contract bij Blauw-Zwart. Met een marktwaarde van 12 miljoen euro haalt Club Brugge een absolute topper naar onze competitie.

In 2017 kocht Stade Rennes de jonge Fransman over voor 7 miljoen euro van AS Nancy, waar hij toen al een seizoen als basisspeler aan de slag was. Een jaar later leenden ze hem uit aan Nîmes Olympique, waar hij echt basisspeler werd. Vanaf dan was zijn carrière echt gelanceerd. Hij knokte zich ook in de basis bij Rennes en zal dus nu voor Club Brugge uitkomen. Het is een kwestie van tijd voor Club dat zelf aankondigt.