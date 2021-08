Barcelonaspits die in belangstelling stond van Anderlecht kiest voor Italiaans avontuur

Anderlecht toonde de afgelopen dagen interesse in Barcelonaspits Rey Manaj. De Albanees kiest nu toch voor een avontuur in Italië bij Spezia.

Rey Manaj was een naam die de afgelopen dagen enkele keren voorbijkwam in verband met een eventuele transfer naar Anderlecht. Nu zien de Brusselaars de spits van Barcelona toch vertrekken naar Italië. Daar zal hij aan de slag gaan bij Spezia dat hem huurt met een aankoopoptie van drie miljoen euro. Volgens transfergoeroe Fabrizio Romano is de transfer afgerond.

Rey Manaj kwam in januari 2020 over van Albacete naar Barcelona voor 2 miljoen euro. In het verleden speelde hij in Italië ook al voor Sampdoria, Cremonese, Inter Milaan, Pescara en AC Pisa. De 24-jarige spits uit Albanië kon zich echter nergens volledig doorzetten. Bij Spezia zal hij zijn carrière nu dus proberen te herlanceren.