Cyriel Dessers maakt met kwinkslag kennis met Feyenoord-aanhang: "No words, but deeds"

Niet Leganés, maar Feyenoord werd de nieuwe bestemming voor Cyriel Dessers (26). De spits gaat in Rotterdam op zoek naar speelminuten, nadat hij bij Racing Genk te weinig aan de bak kwam.

Feyenoord huurt Dessers tot het einde van het seizoen. Na een bewogen dag stuurde Cyriel Dessers laat op de avond nog deze boodschap naar de Feyenoord-fans de wereld in.

Op Twitter gaf Dessers ook een woordje uitleg bij zijn transfers naar de Nederlandse traditieclub.

Ik kan hier wel cliché dingen schrijven of goede Engelse quotes, maar ik ben serieus heel trots en blij dat ik bij een grote club als Feyenoord voor mijn kans kan gaan! Zie jullie snel bij de cornervlag om een goaltje te vieren 😄 https://t.co/YCo2pYCeUe — Cyriel Dessers (@CyrielDessers) August 31, 2021

Toen een fan 'smeekte' om toch één Engelse quote te geven bij zijn overstap, reageerde Dessers erg spitsvondig: "No words, but deeds". Een uitspraak waarbij zelfs Louis Van Gaal zou verbleken.

Dessers kan na de interlandbreak zijn debuut maken voor Feyenoord tegen... Heracles, de club waar hij topschutter van de Eredivisie werd.