Antwerp kaapte Samatta voor de neus van Club Brugge weg

De transfer van Ally Samatta naar Antwerp is toch weer een prestigeslag die Paul Gheysens binnenhaalt. Hij wou ver gaan voor Arthur Cabral, maar Ally Samatta was een goeie optie B. Want ook Club Brugge zat achter de Tanzaniaan aan.

Samatta wordt gehuurd van Fenerbahçe met aankoopoptie. Het zal Gheysens een pak minder kosten dan Cabral, maar die was met 15 miljoen euro toch te duur. Samatta dan maar, die ook al weken op het lijstje staat. Dat Club Brugge hem eigenlijk ook wou, is daarbij mooi meegenomen, want The Great Old wil toch gaan concurreren met blauw-zwart.

Philippe Clement had zijn bestuur op Samatta gewezen, want Bas Dost is wat op het achterplan verdwenen en hoe fit en wanneer Wesley fit zal zijn, is afwachten. Qua centrumspitsen is er ook nog Daniel Pérez, maar die kreeg nog niet al te veel kansen. Samatta had een goeie aanvulling kunnen zijn, maar Antwerp stak dus stokken in de wielen.