En wat nu met Ribery? Franse topspeler zit nog steeds zonder club

Na twee jaar bij Fiorentina zit de periode van Franck Ribery in Firenze er al op. Hij zit momenteel nog steeds zonder club, maar wat brengt de toekomst?

De 38-jarige Fransman Franck Ribery is na twee jaar bij Fiorentina op zoek naar een nieuwe ploeg. Sinds begin juli is Ribery een vrije speler en onderhandelt hij met andere ploegen. Met Hellas Verona is er al een tijdje contact, maar tot een akkoord kwam het voorlopig nog niet. Nu lijkt het erop dat er met Salernitana kapers op de kust zijn voor de Franse ster.

Bij US Salernitana dromen ze al van Franck Ribery in hun truitje te zien spelen. Met 0 op 6 begon de ploeg uit Salerno zeer slecht aan de competitie. Een versterking als Ribery zou dus echt wel op zijn plaats zijn. Vorig seizoen speelde Ribery 29 wedstrijden voor Fiorentina, scoorde hij twee keer en gaf hij ook zeven assists.