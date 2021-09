🎥 Indrukwekkend: Lionel Messi toont fraaie traptechniek nog eens en poeiert reeks vrije trappen tegen de touwen

Dat Lionel Messi niet naar PSG is vertrokken om er poen te scheppen en uit te bollen, moge duidelijk zijn. De Argentijnse superster toonde op training met het nationale elftal zijn uitzonderlijke talent, maar vooral zijn fraaie traptechniek nog eens. Doet iemand beter?

Momenteel worden ook in Zuid-Amerika de kwalificatiewedstrijden voor het WK in Qatar afgewerkt. Argentinië won donderdagnacht dan wel met 1-3 van Venezuela, toch volgt het al op zes punten van leider en aartsrivaal Brazilië. Zondag staat wel de kraker tussen beide landen op het programma.

En hoe zal de Braziliaanse achterhoede de Vlo stoppen? Want uit een video blijkt nog maar eens dat een overtreding allesbehalve de veilige optie is. Op de beelden valt te zien hoe Messi prinsheerlijk enkele vrijen trappen in doel schildert.

De eerste verdwijnt prachtig in het zijnet, terwijl de tweede in de bovenhoek terechtkomt. De derde vliegt dan weer vol op de kruising. We krijgen bijna medelijden met de doelman … .