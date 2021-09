Engelse vleugelverdediger nog steeds op verlanglijst Manchester United

Manchester United wil in de wintermercato opnieuw een poging wagen nadat deze zomer een bod van 18 miljoen pond werd afgewezen door de Spaanse club.

Trippier is een rechter flankverdediger die ook op de linksachter kan depaneren. De Engelsman won vorig seizoen La Liga met Atlético Madrid en was deze zomer actief op het EK. Hij haalde met Engeland de finale op het EK, maar daarin verloren de Engelsen van Italië.

