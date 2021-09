Voormalig ploeggenoot vergelijkt Erling Haaland met Romelu Lukaku: "Tegen hem heb ik op training ook vaak gestaan"

Woensdag geraakte Nederland in Noorwegen niet verder dan een 1-1 gelijkspel. Het doelpunt van de thuisploeg was uiteraard afkomstig van ene Erling Haaland. Stefan De Vrij vergeleek hem na de partij meteen met zijn voormalige ploeggenoot Romelu Lukaku.

Het fenomeen had amper twintig minuten nodig om zijn land op voorsprong te zetten. Hij haalde een hoge bal geweldig uit de lucht en met een sublieme tik rolde het leer tegen de touwen. Uiteindelijk redde Davy Klaassen nog een punt voor onze noorderburen.

Maar Erling Haaland heeft (opnieuw) indruk gemaakt, ook op zijn tegenstander. Stefan de Vrij zag een sublieme spits en een land met een sterk wedstrijdplan: “Hij heeft zulke goede loopacties en is zo explosief. Hij is een van de beste aanvallers ter wereld. Sterk en snel. Het spel van Noorwegen is volledig op hem afgestemd, hij staat altijd scherp voor de counter.”

Daarnaast maakt de verdediger van Inter ook de vergelijking met ex-ploeggenoot Romelu Lukaku: “Hij doet me denken aan Romelu. Tegen hem heb ik op de trainingen natuurlijk ook vaak gestaan. Je kunt ze op spelvlak met elkaar vergelijken. Ik wist dus wat ik kon verwachten.”