Lierse Kempenzonen mag dromen van een mooie affiche in de Croky Cup

Lierse Kempenzonen mag zich opmaken voor een mooie affiche nadat het Rupel Boom uitschakelde in de Croky Cup.

Lierse Kempenzonen ontving vanavond Rupel Boom in het kader van de Croky Cup. Ze domineerden heel de partij tegen het matig Rupel Boom maar toch was het wachten tot de tweede helft voor het doelpunten ze zien waren op 'Het Lisp'.

Het was een Antwerpse connectie die voor de doelpunten zorgden. Eerst was er Van Acker met de 1-0 in de 52ste minuut. De ex-speler van Beerschot kon aan de tweede paal gemakkelijk de bal over de doellijn werken. Een viertal minuten later was het aan de ex-Antwerpspeler binnen de selectie, Limbombe. Hij kon een rebound binnenwerken en zo was het boeken toe voor Rupel Boom.

In de volgende ronde maken de clubs uit de Jupiler Pro League hun opwachting. Bij Lierse Kempenzonen kijken ze nu al uit naar een mooie affiche en liefst in eigen huis.