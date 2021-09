Vanaken voelt zich goed omringd bij Rode Duivels: "Dan is het makkelijker spelen"

Een doelpunt en een assist erbij voor Hans Vanaken in de WK-kwalificatiecampagne bij de Rode Duivels. Met dank aan de ploeg rond hem, uiteraard.

De 2-5 op bezoek bij Estland was niet meteen een hoogvlieger op alle gebied, maar Romelu Lukaku stond er en Hans Vanaken scoorde - altijd goed voor het vertrouwen.

Aangenaam

"Het is heel aangenaam om te spelen in een team met zoveel topspelers", aldus Vanaken achteraf in zijn analyse.

"Als Hazard en Lukaku dicht bij jou staan op het veld, dan gaat het spel altijd van nature makkelijker én sneller."