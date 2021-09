"Ze zijn altijd boos als je er een thema van maakt, maar het is nog maar eens gebleken ..."

België won met 2-5 bij Estland, maar er was toch wel een en ander over de wedstrijd te vertellen achteraf.

Zo zag de verdediging er niet altijd even goed uit, vond ook Peter Vandenbempt in zijn analyse bij Sporza: "Courtois zal heimwee hebben naar de jaren met een topverdediging voor zijn neus."

Topverdediging

"De vraag is of we ooit nog een topdefensie krijgen met topverdedigers bij de grootste ploegen uit de grote competities."

"Ze zijn altijd boos als je een thema maakt van de defensie, maar het is nu toch nog maar eens gebleken dat het er een is."