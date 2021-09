Waasland-Beveren uit Croky Cup na wereldgoal: "Die speler mag dat nog 20 keer proberen, dat lukt hem nooit meer"

Waasland-Beveren ging er gisteren uit in de Beker van België tegen amateurclub Dender. Een schot vanop 25 meter bezegelde het lot van de mannen van de Freethiel.

Waasland-Beveren had het echter zichzelf ook te verwijten. Ze misten een pak kansen. “Dit is zeker niet waarop we hoopten, je komt hier om te winnen”, aldus Dries Wuytens in HLN. “We misten vier grote kansen, honderd procent kansen. Hadden we er daar eentje van kunnen scoren, moesten zij komen. En Dender heeft niet de stootkracht van de andere ploegen die we wekelijks bekampen. We hadden die wedstrijd makkelijk kunnen uitspelen zo. Iedereen zal naar het resultaat kijken en denken dat we hier een slechte match speelden, maar dat is niet zo."

"We hebben genoeg kansen gecreëerd, maar we maakten ze niet af. Ik snap wel dat iedereen dan ontevreden is over die 1-0, maar de uitslag weerspiegelt het wedstrijdbeeld niet."

Lennard Hens knalde de winning goal via de lat tegen de netten. “Hij knalde hem erin vanop goed vijfentwintig meter en zij gooiden achterin alles dicht. Die speler mag nog twintig keer trappen, hij gaat er op die manier nooit meer in. Dit is klote.”