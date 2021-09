Update: Brazilië-Argentinië afgelast, officials komen spelers arresteren op het veld

Voetbalfans wereldwijd die op Europees vlak niet aan hun trekken kwamen wat leuke affiches betreft, stemden zondagavond massaal af op de WK-kwalificatiewedstrijd tussen Brazilië en Argentinië.

UPDATE 22u10: Na een beslissing van de scheidsrechter is de wedstrijd officieel gestaakt. De Braziliaanse spelers besloten dan maar om onderling een wedstrijdje te spelen.

De twee landen met de rijkste voetbalgeschiedenis in Zuid-Amerika spelen altijd een beladen duel en dat was nu niet anders, onddanks de onderlinge vriendschap tussen onder meer Neymar en Messi.

Na tien minuten werd de wedstrijd stilgelegd en de spelers van Argentinie opnieuw naar binnen gestuurd. Die van Brazilië mochten wel gewoon op het veld blijven staan en gingen in discussie met de autoriteiten die kwamen binnenvallen.

Reden is dat Argentinië spelers bij had die in de Engelse Premier League spelen (Buendia, Romero, Lo Celso en Martinez) en dat zou niet mogen onder de huidige covid-regels. De autoriteiten vonden het nodig om tijdens de wedstrijd het veld op te stormen om de spelers mee te nemen.

De spelers zelf zouden gelogen hebben en gezegd dat ze Engeland niet verlaten hadden terwijl ze op live-televisie een wedstrijd aan het spelen waren.