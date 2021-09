OFFICIEEL: Straf! Anderlecht is vandaag niet één, maar nog twee overbodige spelers kwijt

Anderlecht heeft zijn kern wel heel grondig opgekuist deze zomer. Isaac Kiese Thelin vertrekt straks nog naar Turkije, maar intussen zijn ze ook Kenny Saief kwijt.

De Amerikaanse Israëlische middenvelder verhuist naar FC Ashdod in Israël, dat maakte zijn manager, Dudu Dahan, bekend. Voor Saief is het meteen een definitief vertrek, want zijn contract liep eind dit seizoen af.

Bij Anderlecht zullen ze er niet rouwig om zijn, want Saief was - ondanks dat hij amper speelde voor paars-wit - één van de grootverdieners uit het tijdperk Vanden Stock-Van Holsbeeck. Hij werd drie keer uitgeleend, maar kwam nooit meer in de plannen voor.