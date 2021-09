'Braziliaanse official kwam met vuurwapen het veld op' en "Als ze zich aan de regels hadden gehouden, was dit niet gebeurd"

De beelden van Brazilië-Argentinië zijn de wereld rondgegaan. De Braziliaanse autoriteiten vonden er niets beter op dan tijdens de match vier Argentijnen naar de kant te halen die de coronaprotocollen geschonden hadden.

Na een paar minuten brak de hel los toen officials van Anvisa het veld betraden en de wedstrijd stillegden. Het Argentijnse Tyc Sports schrijft dat de Argentijnse selectie maandagochtend alweer thuis was en vernam ook dat één van de officials die op het veld kwam een vuurwapen op de heup droeg.

Namens Anvisa heeft ook voorzitter Antonio Barra Torres gereageerd. "De vier spelers hebben dingen verklaard die niet waar zijn, want ze hebben verzwegen dat ze veertien dagen geleden nog in Engeland waren", stelt hij. "Ze hadden in zelfisolatie moeten blijven. Als ze zich gewoon aan de regels hadden gehouden, dan was dit allemaal niet gebeurd."