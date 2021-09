Het gaat de goede kant uit met Foeke Booy: "We hebben al best veel contact met hem gehad"

In juni raakte bekend dat Foeke Booy, die als speler en coach actief was in ons land, getroffen was door een herseninfarct. Gelukkig is de Nederlander sindsdien goed hersteld. Zelfs in die mate dat Foeke Booy weldra terug aan de slag gaat bij Cambuur.

Cambuur deelde via de clubkanalen een gesprek met Gerald van den Belt, die de taken van technisch manager Foeke Booy (59) de voorbije maanden op zich nam. Van den Belt geeft aan dat het de goede richting uitgaat met Booy."Het was schrikken. Gelukkig ging het na een paar dagen al heel wat beter met hem." "Na een paar weken heb ik Foeke alweer lastig kunnen vallen. De laatste weken hebben we best veel contact gehad. We zijn erg blij dat het goed met hem gaat en we hopen hem op niet lange termijn te zien terugkeren", klinkt het. 🎥 𝗔𝗔𝗡 𝗧𝗔𝗙𝗘𝗟 𝗕𝗜𝗝... (𝟯𝟯)



De transfermarkt is sinds vorige week gesloten, tijd om de balans op te maken met onze financieel en technisch directeur Gerald van den Belt. Tevens komt ook het stadiondossier aan bod. pic.twitter.com/yW53hIxeCR — SC Cambuur (@SCCambuurLwd) September 7, 2021 Foeke Booy stond in het seizoen 2012-2013 21 wedstrijden aan het roer bij Cercle Brugge. Als speler verdedigde Booy in België de kleuren van KV Kortrijk, Club Brugge en AA Gent.