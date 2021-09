Koen Casteels blikt vooruit op zijn 2de interland bij de Rode Duivels

Woensdag zal Koen Casteels zijn tweede cap verzamelen voor de Rode Duivels. Op de persconferentie blikte hij vooruit naar de wedstrijd.

“Ik kom altijd heel graag naar de nationale ploeg. Ik denk er niet veel over na dat ik in de schaduw van Courtois sta. Ik ben heel blij met mijn carrière tot hiertoe. Mooie tijd in Duitsland en er komt misschien nog meer. Er is gewoon heel veel kwaliteit onder de doelmannen. Dat is alleen maar goed”, opende Casteels.

Casteels:

De Bundesliga krijgt minder aandacht dan de Premier League. Toch stoort dit Casteels niet. “De Premier League gaat meer met aandacht lopen dan de Bundesliga. In Duitsland krijg ik wel veel waardering. Dat is natuurlijk heel belangrijk voor mij. Dat er dan wat minder aandacht voor mij is in België, vond ik in het begin erg maar nu niet meer. Als mijn huidige trainer Mark Van Bommel zegt dat ik de beste ben, dan vind ik dat heel tof. Maar de vorige trainer zei dat ook.”

In een schietkraam zal hij woensdag niet staan maar hij onderschat Wit Rusland zeker niet. “De 8-0 in Leuven was gemakkelijk tegen Wit-Rusland, maar de jongste twee wedstrijden was het wel wat anders. Slechts 1-0 verloren tegen Tsjechië en 2-3 verlies in de laatste minuut tegen Wales. We zullen moeten opletten. Dit is een ander Wit-Rusland.”