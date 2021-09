🎥 Veelbelovende trailer van 'Otra forma de entender la vida', de docu over Atletico Madrid

De documentaires over het reilen en zeilen binnen voetbalclubs schieten als paddenstoelen uit de grond. Ook Atletico Madrid liet afgelopen seizoen een cameraploeg van Amazon toe in de catacomben. Het werd een topjaar, want voor het eerst in zeven seizoenen kon Atletico de titel pakken.

Woensdagmiddag werd de trailer van 'Otra forma de entender la vida', zoals de docu gaat heten, de wereld ingestuurd. In die docu zal met Yannick Carrasco ook een landgenoot te bewonderen zijn. Met zes doelpunten en tien assists had de Rode Duivel een groot aandeel in de landstitel van Los Colchoneros vorig seizoen.