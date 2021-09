Italianen worden helemaal wild na sterke prestaties van Saelemaekers: "Iedere trainer wil hem in zijn ploeg"

Het was voor Alexis Saelemaekers een fantastische week bij de nationale ploeg. Hij toonde zich eerst tegen Estland en scoorde de volgende wedstrijd zijn eerste doelpunt voor de Rode Duivels. Nu zijn ze ook in Italië vol lof over de flankspeler van AC Milan.

De 22-jarige landgenoot liet eerst een goede indruk achter tegen Estland. Hij was zéér actief en nam ook het initiatief. Tegen Tsjechië scoorde hij dan weer zijn eerste doelpunt voor het nationale elftal. Na een fantastische vooractie van Eden Hazard en Romelu Lukaku bleef hij oog in oog met de doelman koelbloedig. Deze prestaties zijn ook de Italiaanse media niet ontgaan. Zij spreken nu vol lof over Alexis Saelemaekers. Vooral Tuttosport had een mooi compliment voor het jeugdproduct van RSCA in huis: “Alexis is een speler die elke trainer in zijn ploeg wil. Nooit een misplaatst woord en hij geeft zich altijd volledig, zowel tijdens de trainingen als de wedstrijden.” Bij AC Milan stond Saelemaekers dit seizoen beide wedstrijden in de basis. Ook daar toont hij zich met zijn werkkracht en inzet.





